U prishet varka dhe ngecin në mes të detit, kush i shpëtoi pushuesit në Ksamil?

Shtuar më 17/08/2017, ora 21:33

Ishin nisur për të lundruar në det dhe për t’u kënaqur të qetë në detin e bukur të Ksamilit në Sarandë.Por situata ka dalë jashtë kontrollit pasi varkës i janë prishur pedalon ët, dhe 4 shtetas shqiptarë kanë mbetur në det të hapur, pa asnjë ndihmë.Fatmirësisht njëri prej 4 personave kishte marrë celularin me vete dhe është detyruar të kërkojë ndihmë. Ka qenë policia kufitare e Sarandës ajo që i është përgjigjur kërkesës dhe ka shpëtuar 4 pushuesit.Më poshtë njoftimi i policisë:Rreth orës 17:00, shtetasi K.Sh, ka kërkuar ndihmë n e Policisë Kufitare , se tek Ishujt e Ksamilit, ndodhej me një mjet detar tip pedalon , me 3 shtetas të tjerë, dhe mjetit nuk i fuksiononin pedalet pasi i ishin bllokuar.Menjëherë në ndihmë të tyre ka shkuar Patrulla e Stacionit të Policisë Kufitare në Ksamil me mjetin lundrues ku ka kontaktuar me personat me pedalon duke u dhënë ndihmë n e nevojshme dhe duke i shoqëruar në breg pa probleme.Shtetasit K.Sh, O.Xh, M.B dhe E.P, iu dha ndihma nga ana e Policisë Kufitare janë këshilluar që të tregojnë kujdes kur marrin mjete lundruese në përdorim. /albeu.com/