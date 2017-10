I kërkojnë të këndojë live “Benzinën” e Luana Vjollcës, këngëtarja shkrihet gazi

Shtuar më 29/10/2017, ora 09:03

Era Rusi është një ndër këngëtaret me të mira të skenës shqiptare. Këtë javë ka qenë pjesë e programit të fundjavës “Një kat më lart” ku ka folur me gjatë mbi karrierën e saj si dhe marrëdhëniet me kolegët.Duke iu përgjigjur lojërave, moderatori Ermali i ofroi disa emra të fsheshur në akuariumin e studios, të cilat lakohen si jo të afta për të kënduar Live Rastësisht Era përzgjodhi Luanën, teksa që në fillim tha se nuk e ka dëgjuar të këndoj Live Menjëherë Ermali e ka pyetur për këngën ‘ Benzina ’, nëse mund ta këndonte ajo një këngë të tillë.‘Jo, benzina nuk më pëlqen’ tha Era teksa pyetjes nëse mundej ta këndonte iu përgjigj thjesht duke.. qeshur. /albeu.com/