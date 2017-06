“I ka harruar qytetarët, jeton mes vizatimeve dhe qypave”, Basha sulmon Ramën

Shtuar më 07/06/2017, ora 19:27

Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Lushnja tha se fermerët nuk subvencionohen dhe malli i tyre nuk shitet. Basha u shpreh se Rama jeton mes vizatimeve dhe qypave me baltë dhe kurrë nuk do t’ia dijë për qytetarët.“Ju qytetarë dhe qytetare shqiptarë do të keni në dorë që të zgjidhi jo vetëm kryetarë, deputetet , kryeministri e ardhshëm, ju do të keni në dorë që ti shkarkoni para mandatit.Në grusht politikanësh kanë zhytur duart në xhepat tuaj, duke u pasuruar në mënyrë marramendëse. Dhe duke lënë në varfëri popullin.Edi Rama nuk jeton mes halleve tuaja por jeton në me të vizatimeve dhe qypave me baltë, mes ndeshjeve të futbollit. Ai nuk vjen këtu para jush sepse ai nuk ka asnjë lloj bilanci për katër vite e qeverisjes.Ku është shëndetësia falas?Ku janë pensionet?A është punësia ndonjëri nga ju këtë katër vite?A paguan taksa më pak ndonjëri nga ju këta katër vite?Edi Rama vijo teatrin e Ditës.Sot ngriti dolli në një drekë me peshkatarët për mua. Nuk ke asgjë për të festuar me mua.Sot është kryeministri i barcaletave dhe i batutave, dhe i dollive. Sot iu thotë fermerëve merrni kredi. Sot ai del dhe kryeministri i bankave. Unë do të jem kryeministri i Myzeqesë” tha Basha . /albeu.com/