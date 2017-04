I futën të dashurin në burg, habit 17-vjeçarja: Se dija që burgjet ishin të ndarë…

Shtuar më 08/04/2017, ora 11:43

Vetëm pak muaj më parë policia vuri në pranga 7 shtetas ndër to dhe një vajzë. Të rinjtë organizonin vjedhje dhe paratë i ndanin mes tyre.Por Angjelina , nuk vidhte për shkak se nuk kishte para apo se i mungonin kushtet apo arsimimi, ajo vidhte në “emër të dashurisë”.Prej 3 muajsh Angjelina 17 vjeçe pret të gjykohet. Ajo është pjesë e një grupi prej 7 hajdutësh që të gjithë adoleshentë e që të gjithë të arrestuar tashmë.E lindur dhe e rritur në Greqi, 3 vjet më parë Angjelina u kthye në kryeqytet për shkak të krizës, por nga një nxënëse e shkëlqyer duke tentuar të përshtatet me bashkëmoshataret, ajo përfundoi me shoqëri të papërshtatshme. Vidhja të miturit, inskenonim sikur ziheshim, vidhja telefonë në karikim në lokale, ua vidhnin fëmijëve dhe moshave të vogla, nëse ishte telefon e shisnim, nëse ishin lekë, shkonim tek shtëpia e një shokut tonë dhe hanim e pinim.Ata thonin se nga vjedhja ke gjithmonë lek. Dhe unë u mora me atë Sport. E bënim më tepër si me gallatë. ”, tregon Angjelina , shkruan TCH.Pas goditjes së një pjesë të grupit ku u arrestua edhe i dashuri i saj, Angjelina tentoi të vrasë veten.“Se si mu duk jeta bosh, pa ngjyra, pa asnjë gjë, edhe vendosa t’i jap fund jetës”, thotë ajo.Por më pas ajo vijoi sërish të vjedhë, pikërisht për t’i dhënë mundësi policisë ta arrestojë.“Mendoja të isha në burg me të dashurin, por nuk e dija se kishte burg më vete për femra, e më vete për meshkujt”, thotë ajo. Angjelina , nuk e di se në sa vjedhje ka marrë pjesë, por ajo që di është se gjithçka që grupi ka fituar janë lekë që janë shpenzuar në festa dhe lokale./albeu.com/