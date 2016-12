I dogji 4 makina të dashurit, ja me sa vite u dënua Desara Mançellari (FOTO LAJM)

Shtuar më 23/12/2016, ora 10:30

23 vjeçarja Desara Mançellari , e cila muaj më parë i dogji katër makina të dashurit të saj, është shpallur fajtore dhe do të qëndrojë në qeli për 2 vjet e 4 muaj.E reja mori një vemëndje të madhe në muajin prill të këtij viti, për shkak të përfshirjes së saj në një zjarrvënie të qëllimshme me pasojë shkatërrimin e katër automjeteve në Tiranë.Mjetet e dëmtuara i përkisnin familjarëve të një djali me të cilin ajo kishte pasur një raport, por që ishte prishur.Dy ditë më parë, njofton "Panorama", në përfundim të 6 seancave, gjykata shpalli vendimin përfundimtar, duke e deklaruar fajtore të renë. Ajo u dënua me 3 vjet e 6 muaj heqje lirie, dënim që shkoi në 2 vjet e 4 muaj, për shkak se dosja u gjykua me procedurën e gjykimit të shkurtuar. /albeu.com/