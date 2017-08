Humb jetën 35-vjeçari nga Tirana, bie në kontakt me energjinë elektrike

Shtuar më 17/08/2017, ora 18:52

Policia e Tiranës ka njoftuar se një 35-vjaçar banues në Bathore, ka gjetur vdekjen, pasi ka rënë në kontakt me energjinë elektrike Në fshatin Domje , shtetasi B.K, vjeç 35, duke punuar për studimin dhe matjen e nivelit të ujit, ka patur kontakt me energjinë elektrike Njoftimi i policisëMë datë 16.08.2017, në fshatin Domje , shtetasi B.K, vjeç 35, banues në Bathore, duke punuar për studimin dhe matjen e nivelit të ujit, ka patur kontakt me energjinë elektrike , ku ka gjetur vdekjen gjatë rrugës për në spital. Materialet u referuan në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë. /albeu.com/