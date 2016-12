Historia prekëse e babagjyshit që kërcënohet nga policia (FOTO LAJM)

Shtuar më 24/12/2016, ora 18:49

Disa policë kanë ndaluar dhe kërcënuar se do të arrestojnë një babagjysh të Vitit të Ri, konkretisht një burrë, i cili vishet çdo ditë si Babagjyshi dhe shkon pranë pemës që ka vendosur Bashkia tek sheshi “Nënë Tereza”, për të gëzuar fëmijët e vegjël.“Nisma Thurje” shkruan se burri ka një fëmijë të sëmurë dhe shpreson t’i blejë ilaçet me të hollat që nxjerr duke ju dhuruar buzëqeshjen fëmijëve.“Ulet ne nje karrige keto dite festash, prane bredhit te sheshi Nene Tereza, i veshur si babagjysh per tu mundesuar foto femijeve. Ata qe duan i japin dicka. Ka nje femije te semure dhe shpreson ti bleje ilacet me te hollat qe nxjerr duke ju dhuruar buzeqeshjen femijeve. Sot policia e kercenoi se do ta arrestoje nese nuk pajiset me license Babagjyshi . Pa fjale!Po bejne shtet ? Sigurisht. Shtet per miqte e tyre me te cilet ndajne pishinat ne rezortet kodrinore. Me te cilet trokasin gotat ne festat lluksoze te fundvitit. Me te cilet ndajne parate qe jua marrin te varferve. Mbasi mbaruan pune me burimet natyrore, me koncesionet e medha, tani i jane turrur qindarkave. Ne emer te shtetit!”, shkruan “Nisma Thurje”, ne Facebook./Albeu.com/