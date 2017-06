Helmimi i 150 shtetasve në pastiçeri, AKU zbardh shkakun

Shtuar më 08/06/2017, ora 16:36

Në një njoftim zyrtar mësohet se AKU ka sekuestruar të gjitha produktet e pastiçerisë si dhe ka bllokuar të gjithë subjektin.Burime nga AKU bëjnë me dije se helmimi ka ardhur nga uji i përdorur për produktet e pastiçerisë.150 persona në Peshkopi janë paraqitur në spitalin rajonal me shenja helmimi Mësohet se 50 prej tyre janë fëmijë dhe 15 nga këta janë shtruar në spital ndërsa të tjerët pasi kanë marrë ndihmën e parë janë larguar për në banesë.Policia e Dibrës ka marrë njoftim për një fluks personash të paraqitur ditët e fundit në urgjencën e spitalit Rajonal Peshkopi me simptoma helmimi Menjëherë pas informacionit të marrë, Policia ka ngritur grupin hetimor dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Spitalit Peshkopi, kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkakun nga se ka ardhur helmimi i këtyre shtetasve./albeu.com/