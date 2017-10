"Grupet kriminale i lidh gjaku", Zagani: Tahiri drekonte me ta në Vlorë

Shtuar më 17/10/2017, ora 22:54

Ish-shefi i antidrogës në Fier, Dritan Zagani nuk ka dashur të rrijë i heshtur tashmë që situata për Tahirin ka dalë jashtë kontrolli. Zagani flet nga Zvicra aty ku dhe ka fituar azil politik.Ai ishte i pari që denoncoi publikisht lidhjen e Saimir Tahirit me klanin e Habilajve në Vlorë, ndërsa pak më parë në një lidhje për emisionin “Opinion”, ka komentuar situatën e dosjes “Habilaj”.Ai u shpreh se sa herë që Tahiri vinte në Vlorë hante drekë me grupin “Habilaj”.“Më shumë sesa një grup i organizuar trafikantësh droge nuk janë. Krimi i organizuar në Shqipëri funksionon në bazë të lidhjes së gjaku. Këta kanë qenë kontigjent të mirënjohur nga ana ime. Unë kam njohje profesionale ndaj këtij grupi qe në vitin 1998. Ata merreshin e trafikun e drogës. Këta kanë qenë goxha aktiv.Vonë shumë kanë patur një biznes legal. Në 2010 ata kishin hapur një biznes fruta perimesh me italianë. Ata kishin thjesht një kamion. Unë nuk kam arritur ti godas sikur doja. Ata kanë qenë shumë të aftë apo nuk kam qenë unë i zoti. Këta me një kamion të lodhur bënin jetë përrallore. Ata kishin mjete dhe prona. Kishin mjete luksoze. Duke parë këtë situatë më diqte ana profesionale. Unë kisha plot biznesmenë që shkonin në drejtim të Italisë dhe u ankonin se nuk u dilte” tha Zagani Më tej Zagani u shpreh se “Sa herë vinte në Vlorë Tahiri hante në drekë me ta”.