Gruaja rreh brutalisht burrin, ai shkon në Polici por...

Shtuar më 09/06/2017, ora 20:05

Në njoftimet e përditshme të Policisë nuk mungojnë rastet e shumta të denoncimeve per dhune ne familje, te burrave ndaj grave.Por nga Komisariati i Policisë Shijak , behet me dije se nje burre ka marre urdher mbrojtje per shkak te dhunes sistematike qe ndaj tij ushtronte e shoqja.“Më datë 08.06.2017, u plotësua kërkesë-padia për lëshimin e Urdhrit të mbrojtjes së menjëhershme, për shtetasin A.T, vjeç 48, banues në Shijak , pasi dyshohet se bashkëshortja D.T, vjeç 38, ka ushtruar dhunë fizike e psikologjike ndaj tij.Materialet i kaluan Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës.Ligji nr. 9669, datë 18.12.2006, Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, thuhet ne njoftim. /albeu.com/