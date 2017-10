Grosistët kapin prej fyti Shqipërinë: Do mbyllim dyqanet e lagjeve, ikni blini në supermarkete!

Shtuar më 12/10/2017, ora 14:31

Ka bërë jo pak bujë deklarata e fortë e mbrëmshme e kreut të Dhomës së Tregtisë së Tiranës Nikolin Jaka, i cili tha se do të mbyllen të gjithë dyqanet lagjeve duke bërë që qytetarët të blejnë vetëm në super markete. lagjeve duhet të mbyllen dhe do të mbyllen brenda 4-5 viteve. Qytetarët duhet të shkojnë të blejnë në supermarkete. Këta pronarë të dyqaneve të lagjes, janë ekonomistë, berberë, këpucarë apo orëndreqës të cilët shumë mirë mund të punojnë në profesionin e tyre"., - tha ai duke ngritur alarmin për problemin e madh të punë simit në vend.Të regjistruar rezultojnë aktualisht 138 mijë biznese të vogla nga të cilët përfitojnë të ardhura të paktën 2 perona në një familje.Afërsisht 300 mijë persona i humbin të ardhurat e tyre dhe e gjithë ekonomia shkon drejt monopolit.Duke u shprehur sikur i njeh mirë këta persona, Jaka thotë me siguri të madhe se ata mund të gjejnë punë në fushën e tyre.Me një logjikë të thjeshtë, nëse këta persona do të kishin gjetur punë për atë çfarë janë specializuar, nuk do hapnin dyqane lagjeje e të përballonin TVSH-të rrënuese.Përfaqësuesi i bizneseve të vogla në Tiranë, iu kundërvu plotësisht këtij mendimi të Jakës dhe shtoi se e gjitha kjo po bëhej për të mbyllur këto biznese me qëllim krijimin e monopolit.