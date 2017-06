Goditi 5 herë me thikë bashkëkombësin, arrestohet 26-vjeçari

Shtuar më 11/06/2017, ora 16:16

Një sherr mes dy të rinjsh shqiptarë ka përfunduar në sherr me thike dhe plagosjen e rëndë të njërit prej tyre.Një 27-vjeçar ka mbetur i plagosur rëndë pasi është goditur 5 herë me thikë nga një bashkatdhetar i tij.Forcat e policise menjehere pas ngjarjes kane arrestuar shqiptarin me inicialet H.E., 26 vjeç.Ai thuhet se ka precedentë të mëparshëm penale. Mbi te tani rendon akuza e tentativës së vrasjes dhe armembajtje pa leje.Nga goditjet, 27-vjeçari ka marrë plagë në gjymtyrët e sipërme e të poshtme, si dhe në bark. /albeu.com/