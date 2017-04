Gjendet i pajetë roja i minierës së Spaçit në Mirditë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 06/04/2017, ora 09:53

Ka humbur jetën roja minierës së Spaçit në Mirditë.Burime zyrtare nga policia bëjnë me dije se trupi pajetë është gjetur mëngjeisn e sotëm nga punonjësit e tjërë.Mësohet se policia ka mbërritur menjëherë kanë njoftuar policinë, e cila me të mbërritur në vendngjarje ka nisur hetimet. minierës , identiteti i të cilit nuk bëhet i ditur, dyshohet se ka pësuar helmim nga gazi.Sakaq, pritet të jetë ekspertiza mjeko-ligjore, dhe hetimet e policisë, ato që do të hedhin më shumë dritë mbi ngjarjen./albeu.com/