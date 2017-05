Gjalp dhe djath me vaj palme? "Lufra", "Erzeni", "Klegen" dhe "Mireli" i sulen gazetarëve

Shtuar më 26/05/2017, ora 15:45

Kompanitë e prodhimit të vajit dhe gjalpit, të cilat pas analizave rezultuan se në produktet e tyre kishte prezencë të lartë të vajit të palmës reaguan sot për median duke akuzuar se bëhej fjalë për një iniciativë mafioze me qëllim përmbaltjen e tyre.Nëpërmjet deklaratës së lexuar prej Alban Zusit, kreut të "Albanian Food Industry" kompanitë betohen se nuk e kanë përdorur këtë vaj në prodhimet e tyre.Disa ditë më parë, emisioni investigativ Fiks Fare kreu analizat tek ISUV i disa mostrave të gjalpit dhe djathit kaçkavall të blerë në markete të ndryshme që mbanin markën e "Klegen", "Mireli", "Erzeni", "Lufra", etj., duke dalë në përfundimin se në to kishte përmbajtje të vajit të palmës me sasi të lartë dhe me efekte shumë të dëmshme për shëndetin.Paraprakisht Ju falënderojmë për prezencën dhe shprehim vlerësimet maksimale për median (nga të cilat veçojmë gazetarinë investigative), e cila në kuadër të kryerjes së misionit të saj, shpeshherë ka zëvendësuar veprimin e munguar të institucioneve shtetërore, për identifikimin dhe publikimin e problematikave serioze, e shumë serioze që impaktojnë negativisht shoqërinë dhe ekonominë.Jemi përpara jush në këtë konferencë për shtyp për të parashtruar qëndrimin tonë lidhur me kronikën e përcjellë nga emisioni Fix Fare në Top-Channel dy ditë më parë, për konkluzionet e ISUV apo një punonjësi të ISUV se kompanitë Conad, Klegen, Mirel, Lufra, Erzeni dhe Gjiro Farma , prodhojnë apo tregtojnë gjalpë e djathë duke i përzier me vaj palme, i cili sipas tij është shumë i rrezikshëm dhe lidhet me disa sëmundje.Gjithçka u tha dhe u konkludua për kompanitë tona është tërësisht e pa vërtetë dhe se garantojmë konsumatorët tanë se në asnjë rast ne nuk e kemi përdorur këtë përbërës.Qëllimi i këtij prononcimi nuk është ky që sapo thamë, pasi konkluzionet për këtë do i nxjerrë procesi hetimit administrativ i deklaruar se ka filluar nga AKU dhe nga hetimi penal që ne kemi adresuar në organet e ndjekjes penale.Por në fakt qëllimi këtij prononcimi është parashtrimi përpara jush dhe mbarë opinionit publik se akuzat të tilla haptazi të pabaza, janë veprime të mirëfilli mafioze që jo vetëm cënojnë interesat e ligjshme të kompanive tona-lider në këtë fushë, por kanë qëllim uzurpimin e manipulimin e tregut dhe shkaktojnë panik dhe pasiguri ke qytetarët.Pikërisht për këtë arsye kemi kërkuar hetime penale për të zbuluar personat që kanë iniciuar, dhe shtytur këtë manipulim dhe mekanizmin e veprimit me qëllim vënien e tyre para përgjegjësisë penale.Vlerësojmë të nevojshme të evidentojmë e vlerësojmë sërish median si një aleat i pazëvendësueshëm dhe i sigurtë i biznesit, pasi ndër vite ka goditur e vijon të godasë fenomenet e informalitetit dhe cenimit të konkurueshmërisë – veprime të cilat kanë qenë një suport i vazhdueshëm për ne.