Gazetarja shpërthen ndaj ish-Missit: Po i mbijeton tregut me seks tresh...

Shtuar më 23/08/2017, ora 14:51

Lidhja treshe e ish-Missit Egla Harxhi ka “pushtuar” vëmëndjen e mediave.Ajo është padyshim shqiptarja më mendjehapur dhe kritikat ndaj saj nuk është se i bëjnë shumë përshtypje.Por gazetarja Dasara Karaiskaj i ka dy fjalë për të.Gjatë emisionit të saj, Dasara u shpreh se Egla promovon vetëm shthurjen. Harxhi është ajo missi që e harruan të gjithë kur ishte miss, por që çuditi dynjanë me shthurjet e saj, ka dalë edhe topless bashkë me të dashurën e saj e cila u shpreh para pak kohësh që nuk i pëlqen të dilte në kamera.Do ta ketë detyruar Egla : Dil aty se të griva se kam hall të ekzistoj dhe unë në treg",- tha Dasara "Në momentin që ke zgjedhur t'i vësh fëmijës emrin Luçifer, në momentin që të pëlqen të flesh e të ngrihesh treshe, në momentin kur deklaron se komshinjtë çuditen nga ulërimat kur ju bëni seks, çfarë e dallon këtu një njeri normal dhe shthurjen? Sigurisht do më gjykojnë njerëzit por nuk më plas fare, shthurje është", përfundoi Dasara . /albeu.com/