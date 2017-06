“Futja p**dhës e gri sallatë”, si i përgjigjet Rama komentuesit (FOTO LAJM)

Shtuar më 10/06/2017, ora 16:38

Kryeministri Edi Rama është padyshim një ndër politikanët më aktivë në rrjetet sociale ku ai çdo ditë jo vetëm që poston por edhe replikon me komentuesit e tij.Në foton ironizuese me kreun e LIBRA-s Ben Blushi , e postuar nga ana kryeministrit në faqen e tij të Facebook, ka shkaktuar reagime të shumta nga ana e qytetarëve. Futja p**dhes gri sallateSa te shkoj dhe kjo fushateKam tre vjet paguaj ndricim,gjelberim,pastrim te nje biznes ku jam i punsuar dhe asnje nga kto sherbime nuk me jepet,lagjia Pavarsia Vlore,e me plasi trapi mua se cfar thot ben blushi ,shko ore var veten ti me gjith blushin se na grit nga taksat”.Aleksander, ne fakt ti po ben ate qe ke shkruar ne rreshtin e pare sepse e para nuk me kerkon dot mua llogari per cerekshekulli rrenim te Vlores dhe e dyta ne keta 44 muaj kam bere per Vloren ate qe ty s’ta ka ngrene rradakja as ne endrren me entuziaste Keshtu qe durim vella, se komentet me ndenjesen e trupit behen kollaj, po punet e mira duan kohen e tyre Shendet e voto nr. se Vloren do ta bejme nuse me ty pa ty, po mos na turpero he xhan. /albeu.com/