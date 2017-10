Fshesa në administratë, zbulohen drejtoritë që shkrihen dhe ato që shpëtojnë

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:00

Fshesa ndaj parazitëve, grabitqarëve dhe listave partiake në zyrat e shtetit shqiptar është shpallur prioritet kryesor nga qeveria ‘Rama 2’, për 100 ditët e para të mandatit.Ristrukturimi i thellës i të gjitha degëve të qeverisjes pritet të prodhojë valën e parë të largimeve. Përpos shkrirjes së 8 ministrive të rëndësishme, dhjetëra drejtori nuk do të ekzistojnë më ose do t’u bashkëngjiten drejtorive të tjera, tashmë me një numër të reduktuar punonjësish.Për shkak të shkrirjes së Ministrisë së Integrimit, pesë drejtori në varësi të kësaj ministrie, nuk ekzistojnë më. Edhe vetë ministria, e cila është shndërruar në një drejtori, ende nuk figuron në varësi të Ministrisë së Jashtme.Në riorganizimin e ri të degëve të qeverisjes, Qendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit nuk figuron më në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes dhe as në varësi të një dikasteri tjetër. Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit, nuk figuron më në varësi të Ministrisë së Mbrojtjes.Kjo drejtori është bashkuar me emergjencat civile. Gjithashtu, do të reduktohen drejtoritë e Shërbimit Social Shëndetësor. Kombëtare për Sigurinë Kompjuterike, për shkak të shkrirjes së Ministrisë së Inovacionit, është bërë pjesë e Autoritetit Kombëtar për Certifikimin Elektronik, në varësi të Kryeministrisë.Gjithashtu, Departamenti i Inovacionit e Mirëqeverisjes, dikur në varësi të Ministrisë së Inovacionit, nuk ekziston më.Drejtoritë që shpëtojnëShumë drejtori dhe agjenci shtetërore që parashikoheshin që të zhbëheshin nga platforma për ristrukturimin e qeverisjes qendrore, figurojnë si më parë, në varësi të ministrive të reja. Kështu, Drejtoria e Përgjithshme e Doganave dhe Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, ndryshe nga sa parashikohej në platformë, figurojnë në formën e mëparshme, të ndara, në varësi të Ministrisë së Financave.Po ashtu, edhe Agjencia e Inventarizimit të Pronave ruhet në formën e mëparshme në varësi të Ministrisë së Brendshme. Shtëpia Botuese e Teksteve Shkollore, e parashikuar për t’u shkrirë, figuron sërish në varësi të Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë.Edhe Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë, e parashikuar për t’u shkrirë, rezulton sërish në varësi të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informate (ALUIZNI) ishte parashikuar që të integrohet brenda Agjencisë së re të Titujve të Pronësisë. Por, ALUIZNI dhe degët e saj figurojnë në varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.Edhe Qendra Kombëtare e Edukimit në Vazhdim, e cila sipas platformës për ristrukturimin e qeverisjes qendrore duhej që të shkrihej, figuron sërish në varësi Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.Gjithashtu, platforma e prezantuar disa ditë më parë nuk është reflektuar plotësash as në ministritë e tjera, ku shumë drejtori që duhet të bashkoheshin apo të shkriheshin, rezultojnë në formën e mëparshme.Ministria e MjedisitNdryshe nga sa parashikohej në platformë, nuk kemi një bashkim të agjencive të mjedisit, pyjeve, ujërave dhe zonave të mbrojtura. Aktualisht, në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit janë Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, Agjencia Kombëtare e Mjedisit, Drejtoritë Kombëtare të Mjedisit dhe Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve.Edhe Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizimeve është ruajtur në formë e mëparshme, por tashmë nën varësi të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë.Edhe drejtoritë e bujqësisë, të planifikuara për t’u shkrirë, figurojnë në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.Gjithashtu, agjencia e duhanit dhe enti i farave dhe fidanëve, të parashikuara për të kaluar nën varësi Institutit të Kërkimit të Teknologjive, rezultojnë në formën e mëparshme, po nën varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural.Drejtoritë që shkrihen Drejtoria e Përafrimit të Legjislacionit të BE, integrimi Drejtoria e Jetësimit të Prioriteteve dhe Sekretariatit Evropian, integrimi Drejtoria e Bashkëpunimit Territorial, integrimi Drejtoria e Burimeve Njerëzore, çështjeve Juridike dheShërbimeve, integrimi Drejtoria e Programimit dhe Monitorimit të Asistencës së BE, integrimiQendra Kombëtare e Kërkim-Shpëtimit, Ministria e Mbrojtjes Drejtoria e Përgjithshme e Rezervave Materiale të Shtetit,shkrihet me emergjencat civile,Ministria e BrendshmeReduktohen drejtoritë e Shërbimit Social Shëndetësor Kombëtare për Sigurinë KompjuterikeDepartamenti i Inovacionit e MirëqeverisjesDrejtoritë që shpëtojnë Drejtoria e Përgjithshme e Doganave Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Agjencia e Inventarizimit të PronaveShtëpia Botuese e Teksteve Shkollore Drejtoria e Përgjithshme e Metrologjisë Agjencia e Legalizimit, Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informate Kombëtare e Zonave të Mbrojtura Kombëtare e MjedisitDrejtoritë Kombëtare të MjedisitInspektoriati Shtetëror i Mjedisit dhe Pyjeve Kombëtare e Ujësjellës KanalizimeveDrejtoritë e BujqësisëEnti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve Kombëtare e Duhan CigareveQendra Kombëtare e Edukimit në VazhdimMinistritë që shkrihenMinistria e Transportit dhe InfrastrukturësMinistria e Integrimit EvropianMinistria e Shteti për Inovacionin dhe Administratën PublikeMinistria e Zhvillimit UrbanMinistria e Shteti për Marrëdhëniet me ParlamentinMinistria e Shteti për Çështjet VendoreMinistria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë /Shqiptarja.com/