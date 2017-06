Flet themeluesi i PS-së: Më mirë pa LSI, koalicioni me PD s'është çudi

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 13/06/2017, ora 16:09

Servet Pëllumbi ka komentuar përçarjen PS-LSI ku sipas tij nuk është negative dhe mendon se PS do të qeveris më mirë e vetme. Por profesor Pëllumbi nuk e quan të pamundur edhe një koalicion me PD, por sipas tij kjo kërkon studime dhe platforma të veçanta Si e gjen kjo festë PS-në, më kompakte, më të organizuar, me suksese po jo pa dështime?Mjafton të shikosh fushatën që po zhvillohet dhe mund të thuash me plot gojë që kemi një start të ri të Partisë Socialiste. Realisht forcat politike kalojnë nga një fazë në një tjetër dhe kanë etapat e tyre të zhvillimit. Mendoj se sot jemi në një stad që lidhet me fitoren e zgjedhjeve të 25 qershorit.Si e shikoni mungesën e aleatit qeverisës në festën e PS-së, mungesë që nuk ka ndodhur më parë?Problemi i aleancave trajtohet dhe zgjidhet sipas kushteve konkrete. Ka raste kur aleatët janë të nevojshëm, ka raste kur nuk janë të nevojshëm dhe ish-aleatët bëhen të dëmshëm për fitoren.Çfarë mendimi keni për një qeverisje të mundshme PS-PD pas zgjedhjeve të 25 qershorit?Koalicionet e mëdha kërkojnë studime të veçanta , platforma të veçanta , marrëveshje të studiuara mirë, por nuk është një gjë e pamundur . Përvoja gjermane ka treguar të jetë e suksesshme.Si e vlerësoni prezencën e doktor Halim Kosovës në festën e PS-së si përfaqësues i Partisë Demokratike?Doktor Halimi është modeli i njeriut me të cilin mund të dialogosh, mund të bashkëpunosh. Kështu do të dëshiroja të ishin të gjitha marrëdhëniet dhe raportet me partitë, përfshirë dhe Partinë Demokratike. /albeu.com/