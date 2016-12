Flamur Noka lëshon “bombën”: 97-ta do t’ju duket lule

Shtuar më 23/12/2016, ora 08:25

Deputeti i PD-së, dhe njëkohësisht ish¬-ministri i Brendshëm, Flamur Noka ka paralajmëruar në Kuvend se në rast se preket qoftë edhe një votë më 18 qershor 2017 do të përsëritet 97-ta. Por sipas tij, kjo e dyta do t’u duket lule anëtarëve të mazhorancës së sotme.“Prandaj ky kakaris këtu se mendon se do ta votojnë prapë shqiptarët, se beson akoma te forca e krimit të organizuar dhe te forca e strukturave kriminale të drogës që do të blejë dhe shantazhojë votën . Guxoni dhe prekni votën dhe do të gjeni këtu , do t’ju duket lule ’97-a, çfarë ka për t’ju gjetur. Po guxuat të prekni qoftë edhe një votë. Po ua them unë, të kërcënoj ty, qeverinë tënde bandite, po cenuat votën , Do të ketë një revolucion demokratik qytetar që nuk do të gjeni vrimë ku të hyni”, ka deklaruar Noka