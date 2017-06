Fatos Nano flet pas takimit sekret me Ramën: S’keni parë gjë akoma...

Shtuar më 10/06/2017, ora 22:01

Ish-Kryeministri dhe ish-kryetari i PS Fatos Nano është takuar pasditen e sotme për dy orë kokë më kokë me Kryeministrin Edi Rama Pas takimit që pati me Ramën, Fatos Nano ka deklaruar se “nuk keni parë gjë akoma ”.Lidhur me fushatën e zgjedhjeve të 25 qershorit, Nano komentoi edhe timonin e qeverisjes që Rama kërkon ta ketë i vetëm.“Nuk është çështje timoni, por destinacion”, tha Nano , njofton BalkanWeb. Rama dhe Nano u takuan në orën 17:30 në vilën qeveritare në Durrës dhe biseduan për 2 orë. Pas takimit, Fatos Nano u largua së bashku me Sekretarin e Përgjithshëm të Kryeministrisë Engjëll Agaçi. /albeu.com/