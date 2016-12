Çfarë i tha mendja këtij italiani?! Mbushi makinën me drogë dhe u nis për Itali, kapet në Muriqan (FOTO LAJM)

Shtuar më 27/12/2016, ora 13:43

Një tjetër rast trafikimi lëndësh narkotike është goditur ditën e sotme nga Policia e Shkodrës. Gjatë një kontrolli në një automjet me targa italiane në Pikën Kufitare Muriqan , janë gjetur 14.5 kg lëndë narkotike e dyshuar cannabis sattiva. Policia vuti në pranga një shtetas italian, Lorenzo Pratti, 24 vjeç, i cili kishte ardhur në vendin tonë të furnizohej me drogë, por mesa duket ka ngritur dyshime tek Policia dhe pas kontrollit ka dalë zbuluar.I riu kishte fshehur 54 pakot me kanabis në pjesë të ndryshme të makinës, pas sediljeve, tek pjesa e rrotave, në motor, etj.Pas sekuestrimit të lëndës narkotike , Specialistët e Seksionit për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër, në bashkëpunim me shërbimet e Policisë Kufitare , arrestuan në flagrancë shtetasin Lorenzo Pratti, 24 vjeç, banues në Itali.“Më datë 26.12.2016 në Pikën Kufitare në Muriqan , gjatë kontrollit të ushtruar në vijën e dytë në mjetit tip “Audi” me targa DE 090 AT, me drejtues dhe pronar shtetasin e arrestuar, Shërbimet e Policisë kanë dyshuar se në brendësi të mjetit mund të kishte lëndë narkotike Menjëhere Shërbimet e Policisë kanë ushtruar kontroll të imtësishëm të automjetit ku u gjetën: 54 pako me peshë 14.5 kg lëndë narkotike e dyshuar e llojit cannabis-sattiva, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale”, thuhet në njoftimin e Policisë.Materialet proceduriale iu referuan Prokurorisë së Krimeve të Rënda Tiranë për veprime të mëtejshme për veprën penale “Trafikimi i narkotikëve”./Albeu.com/