Çfarë do të ndodhë tani me Vetingun?

Shtuar më 23/12/2016, ora 08:18

Ligji i Vetingut do të fillojë të zbatohet dy javë pas publikimit në Fletoren zyrtare të vendimit të zbardhur të Gjykatës Kushtetuese. Republikës menjëherë pas hyrjes në fuqi të ligjit duhet të shpallë thirrjen publike për aplikantët që kanë interes që të jenë pjesë e institucioneve të rivlerësimit.Cilido nga kandidatët që përmbush kriteret ka 15 ditë kohë që të dorëzojë dokumentacionin e kërkuar. Brenda 7 ditëve nga përfundimi procesit të aplikimit, Presidenti Republikës pasi konsultohet me Operacionin Ndërkombëtar të Monitorit përpilon një listë me kandidatët ./Albeu.com/