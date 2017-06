Ekstradohet në Shqipëri, kush është shqiptari trafikant heroine që u kap në Gjermani

Shtuar më 09/06/2017, ora 17:51

Një 59-vjeçar i dënuar për prodhim dhe shitje narkotikësh nga Gjykata e Tiranës është ekstraduar mbrëmjen e së mërkurës nga Gjermania.Bëhet fjalë për Klisman Nanon, i cili ishte arrestuar në Shqipëri në vitin 2010 "> 2010 me 70 gramë heroinë. Ndërsa vendimi i Gjykatës që e deklaroi atë fajtor, është dhënë 5 vjet më vonë. Më 25 shkurt të vitit 2015, ai u dënua me 3 vjet e 8 muaj heqje lirie, shkruan “Panorama”.Por përgjatë 5 viteve që vendimi ende nuk ishte shpallur, Nano kishte arritur të largohej nga Shqipëria dhe jetonte si shtetas i lirë në Gjermani, derisa u arrit të arrestohej me qëllim ekstradimi.Burime nga Policia thanë se në kohën kur ai u largua jashtë vendit, figuronte me masë sigurie “arrest shtëpie”, pasi për shkelje procedurale Gjykata ndryshoi masën e arrestit ndaj tij, pak ditë pasi u arrestua në vitin 2010 "> 2010 . E megjithëse duhej të qëndronte në shtëpi deri në përfundim të hetimeve, Klisman Nano , në atë kohë 51 vjeç, mundi të largohej nga Shqipëria.ARRESTIMI Nano , personi që u ekstradua nga Mynihu i Gjermanisë, ishte arrestuar në Tiranë më 1 shtator të vitit 2010 "> 2010 , bashkë me shokun e tij, gjatë një operacioni të koduar “Stacioni i Fundit”. Nano u arrestua nga oficerët e Antidrogës, pasi u kap me 70 gramë heroinë. Bashkë me të u prangos edhe shoku i tij, Valter Foto.Ky i fundit sipas Policisë ka qenë i arrestuar edhe më parë për trafik droge në një rrjet ku kishte të implikuar dhe shoferin e ambasadës në Tiranë të një vendi fqinj me Shqipërinë. Dy të arrestuarit u kapën duke shitur heroinë pranë një universiteti privat në afërsi të Bulevardit “Zhan d’Ark”, në kryeqytet.Oficerëve të Antidrogës u shpëtoi nga ndalimi përdoruesi, i cili po blinte heroinë tek Nano dhe Foto. Burimet thanë në atë kohë se kishin pasur informacione se Klisman Nano kishte disa muaj i përfshirë në rrjetet e shpërndarjes së heroinë s në kryeqytet.Dy të arrestuarit nuk dhanë shpjegime gjatë marrjes në pyetje në Polici, por dukej se Nano kishte një lloj tendence që të mbante vetë përgjegjësinë për heroinë n e kapur. E megjithatë, disa ditë pas arrestimit, të dy shokët arritën t’i shpëtonin qëndrimit në qeli, pasi Gjykata vendosi masën e sigurisë “arrest shtëpie”.EKSTRADIMIPolicia e Shtetit njoftoi se të mërkurën në mbrëmje është kryer ekstradimi nga Gjermania drejt vendit tonë, i shtetasit Klisman Nano , 58 vjeç, nga Tirana. Sipas Policisë, Nano ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar në vitin 2015, pas vendimit të Gjykatës së Tiranës, që e kishte dënuar atë me 3 vjet e 8 muaj burg, me akuzën “prodhim dhe shitje narkotikësh”.“Si rezultat i bashkëpunimit të Interpol Tiranës me Interpol Ëiesbaden, u bë i mundur arrestimi i tij në Gjermani, duke u finalizuar me ekstradimin e tij drejt vendit tonë”, tha dje Policia.