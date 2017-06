E vrau me 15 goditje thike, Diana dedikim dashurie bashkëshortit vrasës

Shtuar më 15/06/2017, ora 10:00

Pasditen e djeshme një krim i rënda brenda familjes tronditi opinionin italian por edhe atë shqiptar, për shkak se autori dhe viktima ishin nga Durrësi Ndonëse u përfol që prej kohësh mes tyre kishin nisur mosmarrëveshjet, postimet e tyre në rrjetet sociale tregojnë çifti ka patur edhe momente lumturie.Krimi i rëndë brenda familjes shqiptare në Itali ka tronditur gjërë opinionin publik. 62-vjeçari Muhamet Vrapi, vrau dje pasdite gruan e tij 52-vjeçare Dianën, nënën e tre fëmijëve, duke e goditur 15 herë me thikë në trup pas një sherri brenda banesës së tyre në rrugën “Goito” në Bust Arsizio të VaresesPor vetëm pak muaj më parë, Diana i ka bërë një dedikim të ndjerë bashkëshortit të saj në gjuhën italiane “Sot është një ditë speciale për dashurinë time. I dashur ti je një baba dhe bashkëshort special, të dua dhe do të dua gjithë jetën të uroj edhe mijëra ditë të tjera të lumtura” shkruante ajo.Prej vitesh familja nga Durrësi jetonte në Itali, ata kishin nënshtetësi italiane . Mësohet se konfliktet mes çiftit kanë nisur për shkak se 52-vjeçarja është larguar për të jetuar në banesën e një prej djemve të saj, i cili e kishte parandjerë këtë krim dhe e kishte paralajmëruar nënën të mos shkonte e vetme në shtëpinë ku kishte jetuar me të shoqin. /albeu.com/