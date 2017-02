E priste një intervistë "hard", por ja dilema më e madhe që kishte Fevziu mbrëmë (FOTO LAJM)

Shtuar më 03/02/2017, ora 10:57

Blendi Fevziu zhvilloi një intervistë me Kryeprokurorin Adriatik Llalla gjatë mbrëmjes së djeshme, ndërkohë që pak minuta para se të hynte në studio ai kishte një dilemë.Edhe pse do të hynte në një intervistë disi të sikletshme pas lumit të akuzave të shkëmbyera mes ambasadorit Donald Lu dhe Kryeprokurorit Adriatik Llalla Fevziu kishte hallin se cilën kravatë do të vishte gjatë emisionit. /Albeu.com/