E gënjeu se do t’a bëjë deputete dhe i mori 11 mijë euro, arrestohet 35- vjeçari

Shtuar më 06/09/2017, ora 13:03

Sektori për Punë të brendshme në Shkup ka ngritur padi penale për personin B.K (35 vjeç) nga Prilepi pasi është vërtetuar se ka gënjyer një qytetare të Velesit i ka premtuar se do ta bëjë deputete në Kuvendin e Maqedonisë.Rasti është paraqitur në policinë e Shkupit nga familjarët e gruas së gënjyer, përcjell Telegrafi Maqedoni.Personi i paraqitur në polici është prezentuar si pjesëtar i Drejtorisë për Siguri dhe Kundërzbulim në MPB-në e Maqedonisë.Përveç gënjeshtrës se do ta bëjë deputete , ai i ka premtuar edhe se do ta bëjë koordinatore e komunës për një parti politike.Policia ka vërtetuar gënjeshtrën dhe pagesën prej 11 mijë euro që i është dhënë për të kryer këto punë.