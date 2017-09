I biri vret politikanin në mes të Shkupit

Shtuar më 07/09/2017, ora 11:24

Në Shkup ëhstë vrarë një ish politikan, nga lagja Cërniçe, njoftojnë burime policore . Sipas tyre, politikani në fjalë është vrarë nga djali i tij në ënyrë brutale duke u therë me thikë.Ai është transferuar menjëherë në spitalin e qytetit në Shkup, por nuk u ka bë balë lëndimeve të mara dhe ka ndërruar jetë. policore kanë zbuluar edhe identitetin e vrasësit, respektivisht djalit të politikanit, i cili ka iniciale I.T., hkruan Gazeta Lajm.Sipas informacioneve të para, I.T. vuann nga sëmundje serioze psiqike, dhe për këtë arsye disa herë ka qenë I shtrirë në spital. /lajmpress.com/