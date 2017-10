E FUNDIT/ Ekzekutohet pronari shqiptar i lokalit të natës në Greqi

Shtuar më 08/10/2017, ora 11:53

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Greqi ku një shqiptar, pronar i një lokali nate është ekzekutuar në një atentat mafioz në Glyfada të Athinës.Policia bën me dije se përveç viktimës, janë edhe 3 persona të tjerë që kanë mbetur të plagosur . Ngjarja ka ndodhur rreth orës 04:50 të së dielës.Dy persona me maska të cilët qëndronin para lokalit të shqiptarit me emrin “Joy Bar”, kanë qëlluar mbi shqiptarin e moshës 37 vjeçare duke e lënë të vdekur në vend.Autorët qëlkuan edhe mbi një tjetër shqiptari, i cili është plagosur Si rezultat i plumbave rikoshetë u plagosën dy prej klientëve grekë të barit.Menjëherë pas kësaj, atentatorët që thuhet se janë gjithashtu shtetas shqiptarë, janë larguar, ndërsa klientët kanë njoftuar policinë që ka mbërritur menjëherë.Ende nuk dihen motivet e këtij sulmi, ndërsa policia po shqyrton filmimet nga kamerat e sigurisë të barit. /albeu.com/