E FUNDIT/ Autobuzi i Kamzës aksidenton për vdekje të moshuarën

Shtuar më 08/10/2017, ora 09:04

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Tiranë.Mësohet se autobuzi ka aksidentuar për vdekje një këmbësore.“Tek “Ura e Institutit ”, autobuzi i linjës së Kamzës , me drejtues shtetasin B. Ç., ka aksidentuar me vdekje , një shtetase (femër), ende të paidentifikuar, të moshuar”-njofton Policia.Tiranë.Informacion paraprak.Rreth orës 08:30, në Numrin e Emergjencave 112, jemi njoftuar se tek “Ura e Institutit ”, në Kamëz, një autobuz linje ka aksidentuar një këmbësore.Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe ambulanca, ku nga verifikimet paraprake rezulton se:Tek “Ura e Institutit ”, autobuzi i linjës së Kamzës , me drejtues shtetasin B. Ç., ka aksidentuar me vdekje , një shtetase (femër), ende të paidentifikuar, të moshuar.Mjeti dhe drejtuesi ndodhen në vendngjarje.Po kryhen veprimet nga shërbimet e policisë. /albeu.com/