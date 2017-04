E DHIMBSHME/ Babai shqiptar braktis fëmijën mes Anglisë që të fitonte azilin

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/04/2017, ora 11:28

Dëshira që fëmija e tij të marrë azilin në Angli, ka detyruar një prind shqiptar të braktisë fëmijën e tij në mes të katër rrugëve në Mbretërinë e Bashkuar dhe vetë është kthyer në Shqipëri E gjithë kjo përpjekje e dëshpëruar që në të vërtetë është një krim i rëndë, është bërë me qëllimit e vetëm që fëmija të fitojë azilin dhe letrat angleze.Mësohet se babai së bashku me djalin fillimisht kanë udhëtuar drejt Italisë, më pas në Francë dhe pas Francës kanë shkuar me kamion në Angli.Pas ardhjes në Shqipëri ai ka rivendosur kontaktet me të birin, i cili e ka njoftuar se qëndronte në një banesë me një shtetase indiane në Angli dhe se frekuentonte shkollën në këtë shtet.Por nuk mbaron me kaq, autoritet e Mbretërisë së Bashkuar kanë dërguar një material hetimor në prokurorinë e Tiranës , për të kryer verifikime se kujt personi në Shqipëri i përket fëmija i mitur.Pas mbërritjes së këtij materiali me letër porosi prokuroria dhe policia e Tiranës , kanë nisur hetimet për ngjarjen. Nga këto hetime ka rezultuar se në datën 20 janar 2015, në orën 13:52, S.J së bashku me djalin e tij të mitur kanë dalë nga pika e kalimit kufitar Aeroporti i Rinasit dhe kanë udhëtuar në drejtim të Italisë, më pas drejt Francës dhe Anglisë.Burime nga autoritete bëjnë me dije se babai gjatë dëshmisë ka thënë se djali i kishte ikur nga hoteli.Ndaj këtij shtetasi gjykatat angleze nuk kanë dhënë ndonjë dënim, por është dënuar nga prokuroria e Tiranës për “Braktisjes së fëmijës së mitur” dhe është dënuar nga gjykata e Tiranës me 1 milion e 200 mijë lek gjobë./albeu.com/