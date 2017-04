E akuzoi për urën e Bunës, reagon Voltana: Autogol por faleminderit që ekziston!

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/04/2017, ora 12:31

Kryeministri Rama , mëngjesin e sotëm publikoi një foto nga Ura e Bunës dhe i bëri thirrje kryebashkiakes së Shkodrës të kontriubonte për vendin e saj, duke e akuzuar për neglizhencë.“Jam rrugës për Shkodër, kemi takim me votuesit për herë të parë. Shkodrën e kam dashuri të vjetër sa jeta e kujtimi i gjyshes sime dhe dhimbje, sepse s’po mundemi dot të bëjmë sa meriton.Kjo është Ura e Bunës dhe i lutem çdo shkodrani që e sheh, t’ia çojë këtë pamje të trishtueshme kryebashkiakes dhe t’i thotë se nuk duhen lekë, po mjaftojnë sytë e dashurisë për Shkodrën , për ta riparuar brenda muajit! Veç mos i thoni që ju thashë unë, se e shkreta Voltanë mendon se sa më shumë të rrënohet Shkodra, aq më shumë do t’i urrejë socialistët”, shkruan Rama Por kryetarja e bashkisë së Shkodrës, si gjithmonë është e gatshme të përballet me kryeministrin e cili kësaj here ka bërë një “autogol” pasi sipas Voltana Ademit, ura e Bunës është pronë e Ministrisë së Mbrojtjes.“Kryeministër, sa herë flet për Shkodrën ti bën autogol!Shumë komode të të kem ty kundershtar politik. Edhe një grusht njerzish socialistë që të kanë mbetë në Shkodër e dinë se ura e bunës është pronë e Ministrisë se Mbrotjes.Ju vetë, qëllimisht po tentoni të shkatrroni Shkodrën , por nuk ia dolën asnjë, as komunizmi! E ketë lojë e kanë kuptuar të gjithë. Sa për transparencë, po publikoj shkresën që i kemi derguar Ministrisë dhe u kemi thënë qe po kontribojmë me fonde, por ato kanë heshtur, sepse duhet që ti të bësh foto!Nese ke dashuri për Shkodrën atëherë, mos e shkatrro siç po bën për hakmarrje politike. Dhe nëse ke dëshirë te drejtosh Shkodrën në qofsh burrë, hajde pas dy vitesh, konkurro ketu në Shkodër përballë meje! Faleminderit qe ekziston edi rama !”,- shkruan Voltana Ademi./albeu.com/