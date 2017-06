Drogë e pistoleta false në shtëpi, shqiptari dënohet me 4 vite burg në Itali

Shtuar më 09/06/2017, ora 08:10

Policia italiane në janë ka arrestuar 2 shtetas në një apartament në Giulianova Teramo me 8 kg e 500 gr mrijuan si dhe dy pistoleta Mësohet se droga ishte në pronësi të italianit Valeriano D’Alessandro, 32 vjeç dhe shqiptarit Altin Sota, 44 vjeç, të cilët janë dënuar pasditen e djeshme, në përfundim të një procesi me gjykim të shkurtuar nga gjykatësi Domenico Canosa.Por ndërsa të dy akuzohen për të njëjtat vepra penale, italiani është dënuar me 3 vjet burg ndërsa shqiptari me 4 vjet e 6 muaj burg Prokurorja Laura Colica kishte kërkuar për të dy dënimin me 4 vjet burg Pas kontrollit, pas derës së dhomës së gjumit, të fshehur në një vend për televizorin u gjetën 8.5 kg marijuanë dhe dy pistoleta Të tre u arrestuan, por ndërsa D’Alessandro dhe Sota zgjodhën të gjykoheshin me gjykim të shkurtuar, bashkëpunëtori do të gjykohet me procedurë të rregullt. /albeu.com/