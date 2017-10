Drejt arrestimit? Rama i jep “lamtumirën” Tahirit si Gjikës në 2013

Shtuar më 17/10/2017, ora 16:07

Pas akuzave të rënda ndaj ish-ministrit të brendshëm Saimir Tahiri, reagoi kryeministri Edi Rama Letra e Ramës, në dukje, letër për drejtësi, fshihte qartë mesazhin që Tahiri mund të arrestohet ndërkohë ai si kryeministër dhe qeveria e tij kërkonte vetëm të drejtën.Shumë prej lexuesve e interpretuan thjesht e pastër si një letër “lamtumire” duke marrë parasysh edhe situatën në të cilën ndodhet Tahiri.Për të kuptuar më mirë deklaratën e sotme të Ramës për Tahirin është mirë të krahasohet si ka vepruar ai në raste të ngjashme.Dhe shembulli më i qartë për këtë është rasti i ish-kryebashkiakut të Vlorës, Shpëtim Gjika.Atëhere kur prokuroria vendosi ta burgosë Gjikën. Rama shkroi një mesazh publik ku lavdëronte mikun që kish njohur por theksonte se nuk do të bëhej mburoja e asnjë të akuzuari, shkruan Lapsi.al.Në tetor 2013 ai thoshte për Gjikën: Shpëtim Gjika është mik dhe figurë e lartë e PS në krye të një prej qyteteve më të rëndësishëm të Shqipërisë. Akuza tejet e rëndë dhe faktet tejet të rënda”.Në tetor 2017 thotë për Tahirin Saimir Tahirin e njoh prej vitesh dhe kam pasur vetëm fjalë mbështetjeje e inkurajimi për të, si person me qëllime të mira, aftësi dhe integritetPor pas këtyr fjalëve përkëdhelëse Rama gjithmon gjen llafet e duhura për t’u distancuar nga bashkëpunëtorët e tij:Në tetor 2013 ai thoshte për Gjikën:“ndihemi të detyruar ndaj 1 milion shqiptarëve, që na zgjodhën për të luftuar korrupsionin në të gjitha nivelet, se sot kërkojmë nga drejtësia të kryejë detyrën pa asnjë lloj pengese”. “Ne duam ta shohim Shpëtim Gjikën të çliruar dhe të provojë se s’ka të bëjë me akuzat. Por ne nuk do bëhemi mbyroja politike e asnjë të akuzuari as sot, as kurrë”Në tetor 2017 thotë për Tahirin Por Shqipëria dhe shqiptarët sot duan e meritojnë të dinë të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Prandaj të gjitha organet ligjzbatuese, duhet t’i shkojnë deri në fund e pa humbur kohë kësaj historie, për të hedhur dritë të plotë mbi faktet.Vetë qeveria e re është krijuar për të mos falur e as toleruar këdoqoftë, që zgjedh rrugën e krimit në vend të rrugës së Shqipërisë që duam – Me shtet, punë, mirëqenie.Mjafton të shihet krahasimi i këtyre dy qëndrimeve dhe fati që pai më pas Shpëtim Gjika për të kuptuar qëndimin që do të mbajë kryeministri kundrejt Tahirit. /albeu.com/