Dënohet me burg shqiptari që torturonte të dashurën/ E masakroi edhe ditën e ditëlindjes

Shtuar më 27/12/2016, ora 07:40

Për disa muaj rresht ai e kishte torturuar, rrahur dhe fyer të dashurën e tij. Së fundmi, 21 vjeçari nga Bon-i i Gjermanisë është dënuar me dy vjet e gjysmë burg. Dënimi për të riun u vendos nga gjyqtari Thomas Stollenwerk për shkak të rrezikut të dyfishtë si dhe lëndimeve trupore e kërcimeve, shkruan rundschau-online.de, e cila nuk tregon identitetin e vajzës.Lista e veprimeve të këqija që shqiptari i ka bërë të dashurës së tij është e gjatë.Në vjeshtë të vitit 2015, çifti ishte njohur përmes rrjeti social “Facebook”. Fillimisht ishte një dashuri e madhe. Ajo dëshironte që së bashku edhe të jetojnë, kurse donte të shpërngulej për të nga Offenbach-u për në Bon.Këtu, pra në Bon, ata takoheshin shpesh në hotele. Por, shumë shpejt dashuria e tyre u bë një “marrëdhënie tipike e dhunshme”, kështu e përshkruan lidhjen e tyre, gjykatësi Stollenwerk , përcjell “albinfo.ch”.I dënuari ishte një tip narcisoid dhe e kontrollonte gjithnjë të dashurën e tij. Ai e kishte izoluar prej shoqërisë, të afërmeve dhe familjes së saj. E kritikonte dhe i kërkonte të jepte arsyetime për çdo veprim.Djaloshi shqiptar kishte filluar të ushtronte dhunë ndaj saj duke e goditur dhe rrahur gjithnjë e më shpesh. ” Kështu , nga një femër e re me vetëbesim të madh, ajo ra në një humnerë”, thotë Stollenwerk Kulminacioni i vuajtjeve të vajzës erdhi në ditëlindjen e saj të 19-të. Ai e rrihte aq shumë sa që njëri sy kishte marrë pamje tjetër ndërsa hundët e saj aq shumë rridhnin gjak, sa që pikat e gjakut kishin rënë edhe nëpër mur. Megjithëkëtë, ajo prapë kthehej te torturuesi i saj. Kur ai një ditë ishte në një sallë sporti, ajo provoi të ikte. Por, ai e ndjeku me veturë, e mori dhe e dërgoi në një pyll. Atje e rrahu pamëshirshëm.Në maj, marrëdhënies së dhunshme i erdhi fundi. Më 25 maj, 21 vjeçari e kishte rrahur të dashurën e tij, sepse ajo nuk kishte pastruar. Për herë të parë ajo iku te shoqëria dhe familja e saj, të cilëve ju besonte.Ai vazhdonte të mos e linte te qete vajzën edhe sa ishte e strehuar te familja. Por, ajo vendosi që më 28 maj të kthehet tek ai, deri kur ai me 30 maj kishte shkuar ta merrte nga shkolla e lartë profesionale në Rheinbach dhe e ndaloi veturën në rrugë duke e rrahur atë për arsye se vajza i kishte treguar shoqes së saj për torturën që ia bënte.Por, me pas, ai e theri me thikë në pjesën e sipërme të kofshës. Për këtë arsye ajo përfundimisht e raportoi ish të dashurin në polici.Megjithëkëtë, ai edhe në gjyq e luajti viktimën duke e quajtur ish të dashurën e tij si të çmendur dhe abuzive. Edhe gjatë seancës, ai ishte zemëruar disa herë. “Ishte një vendim i nevojshëm për të dërguar një sinjal të qartë”, argumentonte gjyqtari Stollenwerk vendimin e tij për të ta tejkaluar kërkesën e prokurorit për një vit e dhjetë muaj./albeu.com/