Dikur kërcente në videoklipe, sot është kandidate për deputete (FOTO LAJM)

Shtuar më 06/06/2017, ora 09:27

Karrierën e saj e nisi si një balerinë në videoklipet e këngëtarëve të njohur e më pas edhe si këngëtare në një bashkëpunim me Genën , ndërsa sot ajo kandidon për deputete Ajo quhet Xhyljeta Gërxhalliu, dhe gjendet në lista e partisë së Ramush Haradinaj, kandidate për t’u bërë pjesë e Parlamentit të Kosovës Ajo ka kërcyer nëpër disa videoklipe dhe ka realizuar bashkë me Genën një videoklip, por ditën e dielë do të votohet për të si përfaqësuese e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK). /albeu.com/