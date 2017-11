Dhunoi mjekun me levë hekuri, reperi kërkon falje publikisht

Shtuar më 02/11/2017, ora 09:08

Një javë më parë u bë publike lajmi që reperi Don Arbas kishte dhunuar dhe goditur me levë hekuri një mjek në Prishtinë.Ky lajm u mohua nga motra e tij, Arta Bajrami e cila jo vetëm e mohoi por edhe doli garant se vëllai ishte më të gjatë gjithë kohës.Por vetë Don Arbas e ka pranuar ngjarjen duke kërkuar falje punlike."Një incident që ndodhi para ca ditëve m’boni personazh të Portaleve, unë kurr skam qënë njeri i dhunës as të përflitem për keq, përkundrazi jam marrë me dicka që është larg dhunës dhe afër cdo parimi njerëzor dmth me ART.Dhe si artist u ndjeva keq për atë që ka ndodhur pa marrë parasysh fajtorin gjej rastin ti kërkoj ndjesë publike Dr Ilir Tolaj’t me të cilin u konfliktova, ky konflikt ishte dicka sekondare dhe ndodhi ajo që ndodhi , zdua të zgjatem thjesht dua të sqaroj opinionin publik që kjo që ndodhi nuk ka të bëje me personalitetin dhe karakterin tim . Falëminderit të gjithve për mirkuptimin", shkruan Don Arbas . /albeu.com/