Dhërmiu me çmime për të vënë "duart në kokë"

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 11/06/2017, ora 11:16

Si gjithmonë Dhërmiu na befason me çmimet, të cilat janë më të kripura se ujërat e atyre anëve.Këtë verë me sa duket avazi i zakonshëm ka nisur shpejt. Kjo faturë e lëshuar sot nga një restorant në Dhërmi dhe e publikuar në gazetën "Dita" e ilustron më së miri situatën alarmante të çmimeve.Në menu ishte shënuar 250 lekë.Në faturë, dyfishi . Kur e pyetëm kamarierin, na tha që menuja ka çmimet e vjetra, çmimi i djathit është me menunë e re,-shprehet djali.Herën tjetër që do t’ju bjerë rruga andej më mirë merrni bukë me vete./albeu.com/