Detaje të tmerrshme nga aksidenti me 3 të vdekur në Torovicë (FOTO LAJM)

Shtuar më 08/10/2017, ora 12:10

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Lezhë ku kanë humbur jetën 3 persona nga një familje.Një masiv shkëmbor si pasojë e reshjeve të rënda u shkëput nga mali i Torovicës në Lezhë ku ka zënë poshtë një makinë që po kalonte aty, ku brenda saj kanë qenë tre persona nga e njëjta familje.Policia ka konfirmuar se kanë mbetur të vdekur të tre personat, ndërsa ajo që e bën më të rëndë këtë ngjarje është fakti se gruaja e Edmond Zefit, ka qenë shtatzënë.Tre të rinjtë po udhëtonin me një automjet fuoristradë, tip “Land Rover”, nga Balldreni në drejtim të Torovicës, kur makina u godit nga shkëmbi që u shkëput nga një lartësi prej 200 metrash. Masa e madhe shkëmbore, pasi goditi mes përmes makinën, përfundoi në një parcelë aty pranë. Shenjat që ka lënë nga maja e malit, nga ku u shkëput dhe deri ku është ndalur tregojnë forcën që ka pasur shkëmbi i një madhësie të konsiderueshme. Shkëmbi ka rënë në mes të makinës, duke u shkaktuar vdekjen e menjëhershme tre personave, të cilët kanë pësuar dëmtime të shumta nga goditja që pësoj mjeti i tyre.Tre pjesëtarët e familjes Zefi ishin nisur në drejtim të fshatit Torovicë për vizitë te familja e nuses.Çifti Edmond Zefi , 31 vjeç dhe Aida (Gjergji) Zefi , 21 vjeçe, kishin vetëm pak kohë që ishin martuar dhe prisnin një fëmijë.Edmondi punonte si mekanik makinash në një servis në fshatin Balldre të Lezhës, zonë dhe ku jetonin bashkë më familjen, kurse Aida merrej kryesisht me punët e shtëpisë.Kurse vëllai i Edmond , Valentin Zefi , i cili gjithashtu mbeti viktimë, sipas të dhënave ishte beqar. 29-vjeçari merrej me punë bujqësie, pasi dispononte një mjet zetor. Tri viktimat jetonin bashkë me prindërit në një banesë në fshatin Balldre.Familja Zefi përbehej nga katër djem dhe një vajzë, ku më i vogli ishte Valentini, ndërsa dy djemtë më të mëdhenj janë të martuar dhe jetojnë veçmas.