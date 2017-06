Detaje të reja nga jeta, Basha tregon jetën studentore në Hollandë

Shtuar më 09/06/2017, ora 15:16

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha gjatë një bashkëbisedimi me të rinjtë në Elbasan, ka rrëfyer kohën kur ishte student në Holandë dhe gatuante në dhomë.Ai tregoi se ishte një guzhinier i mirë dhe gatuante ushqime nga më të ndryshmet duke përfshirë spageti e rizoto, kurse shoku i tij i dhomës, ish- deputeti Eris Hoxha nuk dinte të skuqte dy vezë.“Edhe unë kur kam qenë student gatuaja dhe s’kam qenë i keq, spageti, peperoncini, add sugar, melanzane, i kam qarë, edhe orizi me brokoli dhe me pulë.Gjëra të tilla. Nuk është për tu tallur se shoku im i dhomës Eris Hoxha nuk dinte me skuq dy vezë. Dy vezë nuk dinte me skuq . Si? Ah t’i s’di me i zi?!Ky s’ dinte me i skuq . Ia nxora të palarat Eris Hoxhës. E njihni Erisin apo jo?! Nuk është kjo arsyeja përse nuk është në listën e deputetëve sigurisht, di të bëjë gjëra shumë më të mira. Ndoshta ka mësuar edhe me skuq vezë t”- tha Basha. /albeu.com/