Deputeti socialist, thirrje shkodranëve: Basha s’ju don sa Rama!

Shtuar më 08/04/2017, ora 11:20

Ditën e sotme kryeministri Edi Rama do të marrë pjesë në një takim me të rinjtë në Shkodër.Deputeti i Partisë Socialiste Paulin Stërkaj akuzoi rëndë kryetarin e Partisë Demokratike, duke u bërë thirrje shkodranëve që t’i lënë mënjanë thëniet “jam demokrat ”.“Vazhdon në çadër, po asgjë nuk thotë. Pse Luli gjendet në Çdër? gjendet pasi nuk do reformën në drejtësi dhe nuk fiton zgjedhjet se do dalë i humbur në shkallë kombëtare. Luli duhet ti thotë analistëve që PS hapte demonstrata dhe Luli vrau 4 vetë e plagosi 26. Ndaj se do Luli reformën në drejtësi, edhe për Rrugën e Kombit.Ka shumë gjëra që Lul Basha nuk i do dhe i kamuflon. Ju bëj thirrje gjithë shkodranëve , dhe të merren me punët e veta si në Malësinë e e Madhe.Ne u kemi dhënë si të majtëve dhe të djathtëve. Nuk ka kuptim thënia ‘jam demokrat demokrat e ka zot tek shtëpia nuk funksionon. Më vjen keq për shkodranët që mendon se ai nuk i don”,- tha Stërkaj ./albeu.com/