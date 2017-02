DOKUMENTI/ Arsyeja zyrtare e heqjes së vizës amerikane të Adriatik Llallës

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 03/02/2017, ora 13:47

Një luftë e frohtë ka nisur mes kryeprokuroprit Llalla dhe ambasadorit të SHBA-së, Donald Lu.Fillesat e kësaj “lufte” kanë qënë heqja e vizave për 23 gjyqtarë dhe prokurorë ndër to dhe Llallës dhe më pas është vijuar me mos dorëzimin e një liste nga Llalla për shortin e KED, por vetëm 3 emra, gjë e cila është konsideruar nga Lu penguese për drejtësinë.Ditën e djeshme dhe sot kanë vazhduar akuzat dhe kundër akuzat në të dyja palët, ku prokurorët dhe gjyqtarët të cilëve u është refuzuar viza, kërkojnë të dijnë arsyet e këtij refuzimi.Në faqen e ambasadës gjendet shpejgimi i saktë kur ndodh refuzimi i vizave për pushtetarët e një vendi.Anembanë botës, korrupsioni dëmton rritjen ekonomike, pengon zhvillimin, destabilizon qeveritë, minon demokracinë dhe krijon terrene për grupe të rrezikshme si ato kriminale, trafikantë dhe terroristë. Departamenti amerikan i Shtetit e ka bërë anti-korrupsionin një prioritet të sigurisë kombëtare dhe punon anemanë globit që të parandalojë dhënien e rryshfetit, të promovojë përgjegjësinë dhe të forcojë reformat.Në maj të 2016-ës, SHBA-të morën pjesë në samitin global të antikorrupsionit në Londër, mbledhja e nivelit më të lartë të llojit të vet për të nxitur rrethanat për të çrrënjosur korrupsionin nëpër botë.:Parandalimi i korrupsionit dhe rritja e përgjegjshmërisë: Ne asistojmë shtete të përkushtuara për të goditur korrupsionin duke forcuar institucionet demokratike ashtu edhe duke ngritur mbështetje të re duke i fuqizuar avokatët e qytetarëve t’i mbajnë qeveritë e përgjegjshme për standard globale : Ne punojmë me partnerët globalë që të rrisim bashkëpunimin për forcimin e zbatimit të ligjit përtej kufijve, duke përmirësuar ndarjen e të dhënave ndërmjet qendrave kryesore financiare dhe të zhvillojmë mjete për të rikuperuar asete të vjedhura.: Ne krahasim për korrupsionin në zonën e sigurisë, duke ekspozuar si korrupsioni kërcënon sigurinë kombëtare dhe aftësinë për të mbrojtur qytetarët, mundur terroristët dhe mbrojtur sovranitetin kombëtar. Në 2016 Departamenti vuri në dispozicion 70 milionë dollarë, që prisnin miratimin e Kongresit për një “Iniciativë Integriteti” të re për të mbështetur reformat lokale, policinë, prokurorët, detektivët, gjykatësit, shoqërinë civile dhe gazetarët në luftën kundër korrupsionit.Për më tepër, SHBA-të do të bashkë-organizojnë Forumin e Rekuperimit të Aseteve Globale . Këto përpjekje i ndihmojnë vendet që të arrijnë kërkesat ndërkombëtare si Konventa e OKB-së kundër korrupsionit dhe mbështesin punën e strukturave si Partnerishipi i Qeverisë së Hapur.Duke prioritizuar anti-korrupsionin, Departamenti i Shtetit kërkon që ta bëjë edhe më të vështirë për kriminelet dhe terroristët që të zënë rrënjë e të përhapen, të promovojë qeveritë që janë më të stabilizuara dhe të përgjegjshme dhe të ngrejë terrenin për bizneset e SHBA-ve që të konkurrojnë në çdo krahinë./albeu.com/