Denoncoi ministrat e Bashës, shkarkohet nga puna burri i deputetes së LSI

Shtuar më 08/06/2017, ora 08:16

Bashkëshorti i deputetës së LSI-së Silva Caka është pushuar nga puna me akuzën se është përfshirë në fushatë.Vendimi i shkarkimit vjen pas deklaratave të forta që deputetja Caka bëri në adresë të kreut të qeverisë, për të cilin tha se zëvendesoi grate e PS me vajzat e korridoreve te Rilindjes, kurse vete kryeministrin e akuzoi direkt per kanabizimin e vendit.Flake per flake…Populli thote; te vjen nga s’e pret…Keshtu duket se i ka ndodhur deputetes se Skraparit, Silva Caka (aktualisht e treta si kandidate ne listen e qarkut te Beratit). E degjova dje paradite te bente nje reagim te forte ndaj deklaratave te kryeministrit Rama ne Berat ne lidhje me LSI.“Rilindjen e ktheu në ndërmarrjen më të madhe të drogës në Europë”, u shpreh deputetja , që e quajti një inskenim kriminal, procedimin penal për deputetin e LSI Gledion Rahovica dhe ndalimin e drejtorit te spitalit të Beratit për blerje të votave. Caka tha se;”Gratë socialiste janë zëvëndësuar nga vajzat e korridoreve të Rilindjes”Por po dje, pak ore pas reagimit te deputetes Caka , nje urdher i leshuar nga drejtori teknik i sapo emeruar i Hipotekes (propozim i PD), shkarkonte nga detyra bashkeshortin e deputetes se Skraparit, pasi ishte perfshire ne fushaten elektorale ne favor te LSI-se….Urdheri i shkarkimit mban daten e djeshme dhe eshte firmosur nga drejtuesi i ri teknik Arjan Bylykbashi….Mesazhi duket i qarte, LSI kete radhe jo vetem qe nuk do kete mundesi te perdore administraten e saj ne fushate, por nuk mund te kete as mbeshtetjen e bashkeshorteve te kandidateve nese ata punojne ne pune shteti…Inati qe paskan keta te PD-se me LSI-ne qenka i papare…. /albeu.com/