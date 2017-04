Demokrati shkëmbeu batuta me Ramën, reagon Basha: Trafikant i hashashit në Fier

Shtuar më 07/04/2017, ora 14:51

Ditën e sotme kryeministri Edi Rama ishte në Fier ku shpërndau legalizimet për banorët e zonës.Gjatë takimit me banorët, ai takoi edhe një simpatizan të PD-s me të cilin shkëmbeu batuta për Bashën dhe Partinë Demokratike.Pas kësaj ka reaguar Kreu i PD-së Lulzim Basha i cili ka publikuar një mesazh nga një qytetar dixhital i cili e identifikon banorin si një trafikant hashashi dhe zaptues pronash.Njësoj si Ramizi me Vullnetarët e Enverit në ditët e fundit të regjimit edhe Rama me Vullnetaret e Hashashit në ditët e fundit të Republikës se Vjetër:“Për dijeni tënden Kryetar ai qytetari që bisedonte në Cakran me Ramën dhe që bënte humor kinez quhet Xhafo Shenaj dhe ka zaptuar tokën e pronarëve të ligjshëm.Djali i këtij fshatarit Xhafo Shenaj që bisedoi sot me Ramën në Cakran është trafikanti dhe kultivuesi më i madh i hashashit në Cakran Që nuk bën asnjë punë dhe shëtit me makinë mbi 50 mijë euro. Prandaj dhe ky i bënte elozhe Ramës dhe ironi Bashës sepse vetë Rama e di që ky Xhafo Shenaj ka parcela të mbjella në bashkëpronësi me Armando Subashin.”/albeu.com/