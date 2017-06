Del sondazhi kombëtar, ja sa fiton PS, PD, LSI, PDIU dhe LIBRA

Shtuar më 14/06/2017, ora 22:37

Teksa kanë mbetur edhe 10 ditë nga zgjedhjet e 25 qershorit, Ora Neës dhe IPR Marketing sjellin sondazhin e tretë, (14 qershor).Sipas sondazhit, nëse zgjedhjet do të zhvilloheshin këtë javë Partia Socialiste do të fitonte 48% të votave . Në vendin e dytë qytetarët kanë zgjedhur Partinë Demokratike me 32% të votave ndërsa e treta renditet Lëvizja Socialiste për Integrim me 13%.Sondazhi i IPR Marketing dhe Ora Neës rendit në vendin e katërt Partinë LIBRA me 3%, ndërsa më pas vjen Partia për Drejtësi Integrim dhe Unitet me 2.5% të votave ndërsa partitë e tjera janë nën 1%.54.7% e qytetarëve thonë se do të shkojnë të votojnë në zgjedhjet e 25 qershorit, 36.1 % kanë thënë se nuk do të shkojnë të votojnë, ndërsa 8.5 % janë të pavendosur.Numri i të intervistuarve në sondazhin e sotëm (14 qershor) është 2002, periudha 12-13 qeshor dhe marzhi i gabimit është +/- 3.3 %. /albeu.com/