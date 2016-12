Debati/ Anëtari i PS-së mbron në KQZ kryebashkiakun e Kavajës, Roshi

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 28/12/2016, ora 10:10

Përfaqësuesit e PS-së në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ditën e djeshme kanë kërkuar nga Prokuroria që t’u japë më shumë informacion për rastin e dy deputetëve që rrezikojnë mandatin, Dashamir Tahiri dhe Shkëlqim Selami, dhe kryebashkiakun e Kavajës, Elvis Rroshin.Anëtari i zgjedhur nga PS-ja në KQZ, Bledar Skënderi, ka deklaruar dje se Prokuroria ka sjellë informacione të mangëta në KQZ për tre funksionarët. Duke iu referuar veçanërisht rastit të Elvis Rroshit dhe veprës penale që është dënuar në Itali për “përdhunim në grup”, Skënderi tha dje se e njëjta vepër penale për personin në fjalë korrespondon në Kodin Penal shqiptar me veprën “pjesëmarrja në organizata antirevolucionare, shkruan Panorama. Prokuroria na ka sjellë një ekuacion me shtatë të panjohura. Po të marrin materialin që ka ardhur nga Prokuroria për të tria rastet, Prokuroria nuk referon as veprën penale për të cilën akuzohen personat në fjalë në shtetin e huaj, as veprën penale që i atribuohet sipas Kodit Penal Prokuroria ka vënë nenin 416 të Kodit Penal italian për referencën për një ngjarje të ndodhur në vitin 1994 dhe ka vënë nenin 110 të Kodit Penal shqiptar , nen i cili është miratuar në vitin 2001.Deri në vitin 2001, nuk ka ekzistuar fare në Kodin Penal shqiptar dhe po t’i referohemi ngjarjes së ndodhur në vitin ’94, në Republikën e Shqipërisë ka qenë në fuqi Kodi Penal i Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë.Dhe po t’i referohemi nenit, unë doja të gjeja një ngjashmëri për të parë çfarë neni i takonte dhe me çfarë pashë, i takonte “pjesëmarrja në organizata antirevolucionare””, ka deklaruar dje Skënderi. Sipas anëtarit të KQZ¬-së, personat në fjalë do të gjykohen në bazë të legjislacionit të kohës kur kanë kryer dënimet, ndaj dhe prokuroria duhet t’i vërë KQZ-së në dispozicion informacion të detajuar.“Zotëri, personi gjykohet me ligjin e kohës në të cilën ka ndodhur ngjarja. Pra, për analogji dhe për të bërë njohjen e këtij vendimi ndaj personit, do të shohim a përbënte vepër penale në ligjin e asaj kohe që ka bërë ky person, apo mbase nuk përbën fare.Që të kemi fushëpamje të pastër dhe të qetë, larg çdo vendimi politik dhe presioni në përputhje me frymën e ligjit, unë dua që të kemi në tavolinë këto katër elemente. Sepse, në fund fare, do të detyrohemi të japim një vendim në lidhje me Kodin Penal të Republikës Popullore të Shqipërisë, bazuar në nenin 55, dhe t’i themi: “Për agjitacion dhe propagandë”, ty zotëri të hiqet mandati dhe nuk mund të kandidosh më në Republikën e Shqipërisë”, tha Skënderi.Reagimi i PD-së.Ish-kryetari i Komisionit Parlamentar për Dekriminalizimin, Oerd Bylykbashi, e ka cilësuar të turpshëm vendimmarrjen e anëtarëve të KQZ-së në mbledhjen e djeshme. Sipas deputetit demokrat, gjatë mbledhjes së KQZ-së është marrë në mbrojtje një kriminel i dënuar, por që me bekimin e Kryeministrit ka marrë një funksion publik. Për nënkryetarin e Komisionit të Reformës në Drejtësi, Kryeministri që propagandon për vetting, mbron në mënyrë të turpshme kriminelët e dënuar.”Turp! Për Edi Ramën dhe të gjithë ata që bërtasin për vetting, por mbrojnë pa u skuqur kriminelët e dënuar në funksione shtetërore! Turp edhe për ata që bërtasin për vetingun, por bien squkë për dekriminalizimin, qofshin shqiptar ë apo të huaj! O tempora, o mores! Urgjentisht veting për Kryeministrin, ministrat dhe politikanët”, theksoi deputeti demokrat. Partia Demokratike e ka cilësuar kryebashkiakun e Kavajës si simbolin e ligjit të dekriminalizimit, duke kërkuar çdo ditë shkarkimin e tij nga Kryeministri Rama./Albeu.com/