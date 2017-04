DEBATET/ Rakipi: Të mbeti Lezha në dorë! Rama: Më sill një kokërr qepë të qaj!

Shtuar më 06/04/2017, ora 23:28

Gjatë intervistës së kryeministrit Edi Rama në emisionin të Paekspozuarit, gazetari Rakipi i ka kujtuar Ramës se në qarkun e Lezhës PS nuk ka më asnjë deputet për shkak të dekriminalizimit.Në kundërpërgjigje, Rama ka ironizuar duke i thënë gazetarit që t’i sillte një kokërr qepë.DEBATET dhe BATUTAT Rakipi : Ti duhet të qash për Lezhën sepse nuk ke asnjë deputet në atë qark. Rama : Më sill një kokërr qepë të qaj tani.. Rakipi : Por kjo është e vërtetë… Rama : Ka një rrezik shumë të madh. Rreziku që të bëhemi qesharakë në sytë e botës. Rakipi : Ti në Lezhë ke 28 mijë vota dhe nuk ke asnjë deputet Rama : Unë po përgjigjem për çdo gjë. Nuk po bëjmë garë tani, më lër të flas. Rakipi : Në Lezhë ti more 28 mijë vota dhe nuk ke deputet . Ty ta mori deputetin e fundit LSI se i kishe me rekorde kriminale ata të tutë. Rama : Kjo është një farsë. PS votoi bashkë me LSI heqjen e mandatave në kuadër të ligjit të dekriminalizmit. Rakipi : Ke marrë gra se ato nuk janë të inkriminuara… Rama : Më vjen keq. Ku e ke faktin që ne caktuam një kandidat. Rakipi : Ty të mbeti Lezha në dorë. Rama : Unë si kryetar dhe kryeministër nuk kam vendosur lista me rekorde kriminale./Albeu.com/