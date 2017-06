Çiljeta vdes për “bad boys”, të dashurit e saj gjithmonë kanë probleme me policinë

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 15/06/2017, ora 13:13

Çiljeta Çiljaga duket se pëlqen më shumë 'bad boys'.Po t'i hedhim një sy ish-të dashurve të Çiljetës na rezulton se disa prej tyre kanë pasur probleme me policinë.Kujtojmë kohën kur Çiljeta ishte e lidhur me Romeon. Pak vite pas ndarjes nga këngëtarja, emri i Romeos doli përsëri në media i shpallur në kërkim për vjedhjen e një magazine cigaresh me vlerë 250 milionë lekë.Një tjetër ish-i dashur i Çiljetës, Aleksandri ka pasur gjithashtu probleme me policinë.Ai u arrestua pasi akuzohej për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të lëndëve narkotike. Një muaj më pas Çiljeta u nda nga Aleksandri . /albeu.com/