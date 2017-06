Çfarë po ndodh në Shkodër? Policia monitorin nga toka dhe ajri? (VIDEO)

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 08/06/2017, ora 17:53

Gjatë ditës së sotme qarkun e Shkodrës, ka nisur monitorimi nga ajri me anë të helikopterit, për kontrollin e territorit Krahas monitorimit nga ajri , vijon kontrolli i imtësishëm i territorit nga toka . Gjatë ditës së sotme u monitorua dhe u kontrollua zona e fshatrave:Në Njësinë Administrative Postribë, në fshatrat Vilez, Ura e Shtrenjtë, Prekal, Domen dhe Omaraj.Në Njesinë Administrative Pult, në fshatrat Sume, Likaj, Kasnec, Marknonaj, Bjeshka Kondaç, Lugina e Kirit, Pog, Gjuraj, Boks, Xhan, Mgull, Plan, Kuje dhe Kir.Në Njesinë Administrative Guri i Zi, në fshatrat Mazrek, Shpor, Dervishaj, Brahimaj, Nderfusha, Kodrat e Shengjergjit, Boç, Hundza, Gjoç, Ndersana, Geraj, Majç, Gjetkukaj.Gjatë monitorimit dhe kontrollit të zonave nuk u evidentua asnjë parcelë e kultivuar me bimë narkotike.Operacioni i monitorim -kontrollit të territorit për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike do vijojë edhe në ditët në vazhdim nga ajri dhe toka . /albeu.com/