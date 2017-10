Çani thotë atë që se tha askush: Deklarata e Lu-së ishte thjesht teatër

Shtuar më 05/10/2017, ora 23:23

Gazetari dhe moderatori Arian Çani ka vendosur të bëjë sot hapur një deklaratë shumë të fortë në studion e emisionit “360 gradë”.Në lidhje me deklaratat e ambasadorit amerikan Donald Lu, Çani tha se kjo që pamë është thjeshtë një teatër . Ambasadorët në Shqipëri janë më shumë alibi sesa faktorë, tha Çani.Ca njerëz duhen arrestuar nëse do kishte vullnet për të pastruar qytetin, fshatrat nga të fortët me makina luksi me droge, qe të mos bëjnë kaq shumë karshillëk duhet bërë pak presion, ka shtuar më tej gazetari.Arian Çani: Unë personalisht, se e gjitha kjo që pamë nga Lu-ja është një miza sene, është një teatër Artur Zheji: E kujt e ambasadorit amerikan.Arian Çani: Po, ambasadorët në Shqipëri janë më shumë alibi sesa faktorë.“Po përgatitet terreni, që ca njerëz duhen futur brenda, duhen arrestuar. Unë e lexoj kështu për veten time. Pse kjo është politike e gjitha? Sepse në rast se kjo do të kishte vërtet vullnet për të pastruar qytetin dhe fshatrat nga të fortët që ecin me armë dhe makina luksoze, që droga është gjithandej vërdallë”, tha Çani. /albeu.com/