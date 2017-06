Çani i "fut duart" Ramës, dhe i dhuron një...

Abonohu për lajmet me e-mail: E-maili juaj: Tani, kontrolloni e-mailin tuaj dhe konfirmoni abonimin!

Shtuar më 09/06/2017, ora 21:28

Pas 7 vitesh mungesë në emisionin e moderuar nga Arjan Cani , në “Zonë e lirë”, komunikimi mes tyre ka nisur me ironi, tension por dhe me momentet interesanteÇani për të besuar se kryeministri nuk kishte antiplumb, e ka kontrolluar atë vetë , por në një moment delikat i ka derdhur edhe birrën. Ndërkohë që Rama nga ana tjetër ka reaguar i qetë si dhe e ka falënderuar për një dhuratë, timon që i ka bërë Cani Rama ka zbuluar ndër të tjera edhe moshën e tij që është 54 vjeç. "Une nuk doja te vija, por me urdheroi Fuga", tha ai.Batutat Cani : I trashe njerëzit më këtë timonin Rama :Se kuptoj unë këtë trashjen, ngaqë nuk i jap makinës vetë se kuptoj Cani : Ka ngjit kjo të njerëzit. Kam një dhuratë për ty Rama : Një timon ... Cani : Do ta mbash timonin... Rama : Po patjetër unë mezi e gjeta. Cani : keni 7 vjet që nuk keni ardhur këtu. Dhe me mua vite që nuk flet, tani si të të thërras unë.. Rama :Si të duash Cani : të të fus pak duart Rama : Ku? Cani : Në trup për të parë nëse ke antiplumb apo jo Rama : Po mo hajde s’ka gjë. /albeu.com/